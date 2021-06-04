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Путин предложил продлить льготную ипотеку с повышением ставки

14:52
  • пятница
  • 04 июня 2021

Предельная сумма ипотеки снизится до 3 миллионов рублей

Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на год - до 1 июля 2022 года. Об этом президент сказал, выступая на Петербургском экономическом форуме.

Тем не менее, условия программы изменятся. Ставка вырастет до 7%, а предельная сумма для всех регионов составит 3 миллиона рублей.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября, однако она была продлена до 1 июля 2021 года. Ранее в Центробанке заявляли о перегреве на рынке недвижимости из-за программы льготной ипотеки.

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