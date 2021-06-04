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Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

15:20
  • пятница
  • 04 июня 2021

Это касается кредитования предпринимательства

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложил новый механизм поддержки бизнеса.
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В частности, это касается кредитования малого и среднего предпринимательства.

"В прошлом году мы приняли принципиальное системное решение по поддержке малого и среднего бизнеса. Вдвое - с 30% до 15% - снизили страховые взносы для небольших предприятий. И отказываться от этого мы, конечно же, не будем. Более того, готовы сделать дальнейшие шаги по поддержке предпринимательства", - сказал Путин.

По словам президента, корпорация малого и среднего предпринимательства будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнерах - по сути, возьмет на себя часть рисков и сделает для бизнеса кредит более доступным.

"По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительные ресурсы в развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года", - приводит РИА Новости слова Путина.

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