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Петр Толстой: Пробки и стихийные парковки возле ОРТЦ "Москва" постепенно исчезают

15:28
  • пятница
  • 04 июня 2021

Проблема решается благодаря вмешательству депутата

Вопрос стихийной парковки, ежедневно возникающей возле оптово-розничного торгового центра "Москва", будет решен в ближайшее время, пообещал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Прогресс уже наметился. По итогам встречи депутата с руководителями ОРТЦ решено сохранить вход с улицы Краснодарской, а выходы организовать на другие улицы.
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К Петру Толстому обратилась инициативная группа жителей Люблино. Они сообщили вице-спикеру Госдумы, что из-за стихийной парковки таксистов и маршрутных такси движение по Краснодарской улице затруднено практически круглосуточно. Автомобили занимали по 2-3 полосы, парализуя движение по улице в районе ОРТЦ "Москва".

Как отметила жительница Люблино Ольга Елфимова, первый шаг к решению проблемы сделан – решен вопрос о выходах. В то же время, сложности все еще возникают на прилегающих улицах – в частности, "Газели" разгружают товар в неположенном месте, заклеивая номера. Елфимова считает, что сотрудникам ГИБДД следует взять под более плотный контроль улицы рядом с ОРТЦ, чтобы исключить подобные нарушения.

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