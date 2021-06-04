Рогозин назвал работу в "Роскосмосе" неблагодарной

Приходится бороться с воровством, уточнил он

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как ему работается в госкорпорации.

"Работы много, работа неблагодарная. Я бы сказал, совсем непросто. Приходится бороться с барыгами, с воровством, с неверием, с суеверием, со многими вещами", - отметил Рогозин в эфире "Коммерсант-ФМ".

При этом он подчеркнул, что не будет жаловаться, ведь работа все еще интересная, особенно для людей с опытом.

Ранее Рогозин сообщил, что пригласил в Россию руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билла Нельсона, чтобы открыто обсудить вопросы сотрудничества Москвы и Вашингтона в космосе.

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