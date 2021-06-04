Собянин: пандемия не остановила развитие Москвы

Власть и бизнес были в постоянном контакте

В России по решению президента реализована беспрецедентная программа поддержки бизнеса. Это помогло сотням тысяч предприятий пережить пандемию коронавируса. Об этом заявил на сессии Петербургского форума Сергей Собянин. По его словам, в Москве пять пакетов мер поддержки, связанных со сроками аренды, имущественными платежами и льготными кредитами, обеспечили стабильность во многих сферах экономики.

Большую роль сыграло то, что власть и предприниматели были в постоянном контакте. В большинстве крупных стран, мировых мегаполисов этого не было, малый и средний бизнес испытали колоссальный шок. Российская столица не останавливала программы развития здравоохранения, образования, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Это даст дополнительный толчок для развития этих отраслей в будущем, поможет привлечь инвестиции. В период пандемии многие московские предприятия улучшили свои экономические показатели, сообщает "ТВ Центр".

"Несмотря на беспрецедентные вызовы пандемии, которые сравнить даже не с чем за последние десятилетия, тем не менее не остановили развитие города. Мы после двух-трех месяцев первого шока раскрыли возможности работы всех отраслей: строительства, промышленности, торговли, услуг и в течение года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, выдерживаем этот тренд. Мы обеспечиваем экономическое развитие города. И это самое главное. Без этого никакие меры поддержки не спасли бы десятки и сотни тысяч предприятий", - отметил Собянин.

В ходе дискуссии о росте городских агломераций Сергей Собянин напомнил, что население Москвы каждые 10 лет увеличивается на миллион человек. И только интенсивное развитие городской инфраструктуры, транспортных связей и социальной сферы столицы позволяет властям справляться с проблемой быстро растущего мегаполиса. Нужно придумать, как сделать огромную концентрацию населения полезной для экономики и удобной для жителей. Это вызывает к жизни такие масштабные проекты, как развитие метрополитена, строительство хордовых магистралей, железнодорожных диаметров. Единственная возможность Москвы успешно конкурировать с другими столицами - это создание качественной среды и воспитание у горожан приверженности своему городу, заключил Сергей Собянин.

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