Москва и платежная система "Мир" подписали соглашение о сотрудничестве

Договоренности достигнуты на Петербургском экономическом форуме

На Петербургском экономическом форуме власти Москвы и платежная система "Мир" заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает создание и развитие единой мобильной платформы и единой транспортной платежной системы московской агломерации. А также совершенствование систем безналичной оплаты перевозок.

Соглашение о сотрудничестве, подписанное в пятницу мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором национальной платежной системы Владимиром Комлевым на Петербургском экономическом форуме, это еще один шаг на пути к обеспечению комфортной и удобной жизни для москвичей и гостей столицы.

С начала года по карте "Мир" в Москве совершено почти 300 миллионов межбанковских операций, причем горожане используют карту не только для оплаты покупок, но и для оплаты проезда в общественном транспорте. За последние два года количество ее использований только в метрополитене выросло в десятки раз. Это ведь не только удобно, но и выгодно!

"В этом году также до конца июня продолжает действовать скидка в 20 рублей при оплате картой "Мир" транспорта, московского метрополитена. Это соглашение направлено на то, чтобы карта "Мир" приобретала ещё больше возможности и ещё больше функций, удобных для москвичей", - рассказал Владимир Комлев.

Подписанное соглашение, например, позволит развивать инновационные способы оплаты покупок и услуг. По словам Владимира Комлева, ведется работа по созданию специальных предложений для держателей карт "Мир" в рамках цифровой платформы MaaS, которая объединит городской и коммерческий общественный транспорт, каршеринг и такси.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram