В Женеве отказались назвать место встречи Путина с Байденом

А пресс-центр откроется в ближайшие дни

Москва и Вашингтон сами решают, где именно пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Им и следует адресовать вопрос по поводу места переговоров, заявила журналистам официальный представитель поспредства Швейцарии при Отделении ООН в Женеве.

"Этот вопрос нужно адресовать не нам, а россиянам и американцам", - сказала она агентству ТАСС.

Представитель швейцарской миссии также сообщила, что аккредитация на саммит, стартовавшая 2 июня, идет нормально, журналисты проявляют к ней большой интерес. Место для размещения пресс-центра саммита уже определено. МИД Швейцарии назовет его в ближайший поенедельник, планируется презентация.

Аккредитацию журналистов на встречу президентов России и США Владимира Путина и США Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня, Швейцария открыла накануне. Крайний срок подачи заявки – 11 июня, 10:00 по местному времени.

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