ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Женеве отказались назвать место встречи Путина с Байденом

15:55
  • пятница
  • 04 июня 2021

А пресс-центр откроется в ближайшие дни

Москва и Вашингтон сами решают, где именно пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Им и следует адресовать вопрос по поводу места переговоров, заявила  журналистам официальный представитель поспредства Швейцарии при Отделении ООН в Женеве.
В Кремле призвали не завышать ожидания от саммита России и США

"Этот вопрос нужно адресовать не нам, а россиянам и американцам", - сказала она агентству ТАСС.

Представитель швейцарской миссии также сообщила, что аккредитация на саммит, стартовавшая 2 июня, идет нормально, журналисты проявляют к ней большой интерес. Место для размещения пресс-центра саммита уже определено. МИД Швейцарии назовет его в ближайший поенедельник, планируется презентация.

Аккредитацию журналистов на встречу президентов России и США Владимира Путина и США Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня, Швейцария открыла накануне. Крайний срок подачи заявки – 11 июня, 10:00 по местному времени.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.