В России заговорили о введении безусловного базового дохода

В вопросах помощи гражданам на иностранный опыт полагаться не стоит, считают эксперты

В кулуарах Петербургского международного экономического форума громким заявлением отметился первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он пояснил свои слова о металлургах, их сверхдоходах и предложении эти деньги различными налоговыми манёврами изъять в пользу государства. Не отобрав - вписав в гос- и окологосударственные программы. В первую очередь, на социальные проекты. Учитывая, что ранее Белоусов выступал с предложениями по решению актуальной для России проблемы бедности, понятно, куда правительство перенаправит эти деньги. В этом смысле крайне показателен и опрос, проведённый недавно - 89 % россиян уверены, что люди должны получать от государства пособия и льготы в рамках соцподдержки населения. Заходит речь и о программе минимального гарантированного дохода, история, которая сейчас начинает активно разворачиваться на западе.

Бизнес, особенно крупный, может и должен быть справедливым. А если у кого-то не получается, то государство поможет, и справедливость восстановит. Примерно так можно описать ситуацию с доходами металлургических компаний, часть которых вскоре поступит в бюджет, а потом пойдет на социальные нужды.

100 миллиардов – сумма хоть и внушительная, но победить бедность в России с ее помощью не удастся. Зато, если некоторым крупным компаниям приходится иногда напоминать о необходимости социальной ответственности, то у простых россиян, судя по опросу ВЦИОМ, дела с этим обстоят лучше.

54 процента респондентов согласились платить больше налогов, если их деньги пойдут на поддержку бедных. Речь о расширении перечня бесплатных услуг в образовании, здравоохранении и безопасности. Причем, большинство тех, кто согласен увеличить собственную налоговую нагрузку – люди старше 60, которые сами в скором времени могут столкнуться с падением доходов. И хороший соцпакет в такой ситуации придется очень кстати.

Впрочем, решать проблему с бедностью увеличением налогов в России сейчас никто не предлагает. Достаточно других вариантов. Свои версии озвучили Андрей Белоусов, Всемирный банк и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Предложение последнего – адресная социальная поддержка малообеспеченных граждан. Только со строгим подходом к оценке собственности получателя. Если гражданин вроде как официально не работает, но владеет несколькими квартирами и иномарками, то в помощи ему откажут.

На экономическом форуме в Петербурге Алексей Кудрин развил свою мысль относительно борьбы с бедностью. По словам главы Счетной палаты, рано или поздно Россия придет к безусловному базовому доходу. Проще говоря, когда определенную сумму денег дают любому гражданину в любом случае, даже если он не работает. Такой подход, ожидаемо, поддерживает почти 75 процентов россиян. Большинство из них – молодые люди. Они не горят желанием зарабатывать, а хотят получать. Идея это не новая, и во многих странах уже можно оценить ее преимущества и недостатки. В испанской Барселоне эксперимент проходит с 2016 года. За это время получатели обязательного дохода стали лучше спать, меньше волноваться и больше радоваться жизни. Из минусов – работу почти никто не нашел, потому что не искал. Но испанское правительство из-за пандемии все же решило повсеместно внедрить обязательный базовый доход. Теперь, правда, его получателями будут лишь семьи с детьми. Впрочем, и здесь есть нюанс. Например, во Франции за каждого ребенка платят 1200 евро единовременно и более 200 в месяц. Этим пользуются многие проблемные семьи, в основном, из числа мигрантов. В крупных французских городах есть целые кварталы, где почти никто не работает, а лишь получают пособия. Когда власти поняли, что ни к чему хорошему такая помощь не приводит, решили было выплаты отменить. Получили в ответ массовые бунты мигрантов, и быстро отыграли назад.

С предложением о базовом доходе в России выступали некоторые партии в Госдуме, примерно такой рецепт борьбы с бедностью озвучили и во Всемирном банке. С той лишь разницей, что речь идет о гарантированном доходе – это понятие ближе к минимальной оплате труда и подразумевает, что обязательные деньги человек получает все же не просто так, а за труд. Об адресной помощи малоимущим говорит и Андрей Белоусов. Главное, как и в случае с инициативой Кудрина, чтобы адрес этот был правильным. В выявлении тех, кому помощь действительно нужна, должно помочь так называемое социальное казначейство. На данный же момент, считает первый вице-премьер, до трети соцвыплат попадает к вполне обеспеченным людям. При этом, по мнению экспертов, адресные выплаты, с одной стороны, нужны здесь и сейчас, и решат проблему в моменте, но вряд ли помогут в перспективе.

"Я все-таки считаю, что это не решит вопросы с борьбой с бедностью. Выдавая денежные средства малоимущим гражданам – это деньги, которые не развивают гражданина. Он тратит их на что? На продукты питания, на какие-то жизненно необходимые моменты, но при этом он в будущем не станет зарабатывать больше. На мой взгляд, из трех предложенных механизмов можно выбрать лучший и совместить, как я вижу, несколько пунктов", - рассказала доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.

И даже после того, как помощь оказана, необходимо не просто рапортовать о поддержке малоимущих, а анализировать влияние этой поддержки на получателя.

"Неважно, кому мы помогаем, гражданину из бюджета или юридическому лицу. Должна быть эффективность видна этого вложения. У нас принцип эффективности законодательно предусмотрен, но его никто не анализирует. То есть, действительно ли это эффективно, или нет. У нас нет методики подсчета", - говорит Оксана Васильева.

При этом в вопросах помощи гражданам на иностранный опыт, считают эксперты, полагаться не стоит. Не потому что он плохой, а потому что не подходит для нас. В Скандинавии, где соцвыплаты одни из самых больших в мире, относительно мало населения. Да и государства, в силу своих размеров и положения, могут экономить, например, на логистике или даже военной сфере. В США же, особенно при Трампе, соцвыплаты серьезно сократили. Но у нас такой подход, очевидно, никто не рассматривает. В качестве альтернативы, как сделать россиян богаче, предлагают инвестировать в современные производства и провести так называемую новую индустриализацию. Впрочем, какой бы подход к борьбе с бедностью не выбрали – ясно одно. Россияне хотят видеть свое государство социально ориентированным. Официально это понятие закрепили в поправках к Конституции, но по факту власть понимает это давно. И важно, что не только понимает, но и принимает меры.

Экономисты дискутируют не только о том, как победить бедность, но и когда это, наконец, произойдет. По самым оптимистичным прогнозам, их озвучил Алексей Кудрин, в ближайшие 3-4 года. Другие называют чуть более длительные сроки – до десяти лет. В любом случае, учитывая внимание к проблеме со стороны государства, есть надежда, что результат не заставит себя долго ждать.

Денис Большаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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