"Северный поток-2", ипотека и США: о чем говорил Путин на ПМЭФ

Главные заявления президента

В пятницу в Санкт-Петербурге - главный день XXIV Петербургского международного экономического форума. Основным его событием стало пленарное заседание с участием президента Путина, большое и очень разнообразное по темам мероприятие.

Новость, которую президент озвучивает с трибуны экономического форума, моментально разлетается по лентам всех мировых агентств. К завершению строительства газопровода "Северный поток-2" сделан еще один важнейший шаг.

"Рад сообщить, что именно сегодня - два с половиной часа назад успешно завершена укладка первой нитки газопровода "Северный поток-2". Работа над второй ниткой продолжается!" – заявил Путин.

Аплодисменты, которыми отвечает Владимиру Путину зал, вполне понятны. Столько противодействия, кажется, не встречал еще ни один экономический проект. Переписывание европейского законодательства, затягивание процесса выдачи разрешений и откровенно незаконные санкции против компаний, участвующих в строительстве. Под конец дошло до откровенных провокаций. В зону строительства наведывались военные корабли самолеты и подлодки. А судно-трубоукладчик пытались таранить польские шхуны. Но сорвать работу не смогли.

Старта поставок, без сомнения, ждут и в Европе, говорит канцлер Австрии Себастьян Курц. Он присоединяется к пленарному заседанию в формате видеоконференции. Напоминая: свой вклад в проект внесли и австрийские компании.

"Австрия, как Германия и некоторые другие европейские страны, очень положительно смотрит на "Северный поток - 2". Мы твердо убеждены, что диверсификация маршрутов и диверсификация источников энергии целесообразны. Это, как и прежде, очень важно не только для Австрии, но и для многих частей Европы. Так будет еще очень долго. Я думаю, важно, чтобы существовали такие безопасные, современные энергетические маршруты, которым, без сомнения, станет "Северный поток - 2", - заявил Курц.

"Это чисто экономический коммерческий проект. Маршрут по дну Балтийского моря из России в Федеративную Республику Германия на определенное количество километров короче. Хочу, чтобы еще раз услышали: короче, чем через европейские страны. Он короче и дешевле. 100 раз мы об этом сказали, и все равно пропаганда какая-то дурная забивает людям голову о том, что это политика здесь. Обвод кого-то и так далее. Поэтому вы думаете, почему так наши партнеры за него борются? Чтобы нам приятное сделать? Нет! Они борются за свои национальные интересы, вот за что", - отметил Путин.

И ведь угрожал этим национальным интересам не кто-нибудь, а главный заокеанский партнер ЕС. США мечтали заполучить себе большую долю европейского энергорынка. При том, что экономически покупать американский СПГ практически всем странам Евросоюза невыгодно.

Новости, приходящие из Петербурга, очевидно, в Киеве расстроили многих. Ведь там так надеялись сорвать строительство "Северного потока-2".

"Вот украинский президент сказал, что на украинскую армию не будет денег без газа российского. Когда достроится "Северный поток-2" ГТС Украины будет не нужна? Во-первых, есть контракт. С Украиной по поводу прокачки нашего газа. По которому следующие 5 лет мы будем прокачивать до 40 миллиардов кубометров. А в лучшие годы прокачивали до 200. Если бы были нормальные отношения - и прокачивали бы. Но проблемы же создают с этим. Начались проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики, потому что монопольная возможность в сфере транзита порождает иллюзию, что можно вздуть цены до небес с одной стороны, а с другой стороны опустить цены как можно ниже на газ, который приобретается в прямом контакте", - рассказал Путин.

В это время телекамеры показывают утвердительно кивающего бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Именно он вместе с Владимиром Путиным и президентом Кучмой в 2002-м подписывал соглашение о создании газового консорциума. Россия и Германия должны были привлечь инвестиции, чтобы модернизировать газопроводную систему Украины. Но потом Киев, как обычно, всё переиграл.

"Потом пришел другой президент господин Ющенко, и все это "вжих" в корзину, потом начались скандалы с поставками. Вот они сейчас получают от нас полтора миллиарда долларов. Поучали бы 3-4-5. Сами своими руками все сломали!" – отмечает Путин.

При этом, подчеркивает президент, у Киева есть возможность сохранить транзит. Ведь спрос на российский газ в Европе растет. А значит, и поставлять нужно будет в больших объемах.

Об экономике и футболе говорит на сессии эмир Катара. Доха принимает следующий Чемпионат мира. И очень рассчитывает перенять российский опыт. На форуме в Петербурге делегация Катара - в статусе официального гостя. Заключает ряд многомиллионных контрактов. Участвует в дискуссиях на тему энергетики. Кстати, и российские, и катарские, и европейские компании сейчас расчет за поставки энергоносителей ведут в долларах. Общепринятая мировая практика. Но не пора ли, спрашивают у президента России, ее пересмотреть?

"В целом мы готовы рассматривать возможность расчетов и в национальных валютах, мы со многими странами это делаем, готовы рассматривать расчеты в евро. Мы не хотим использовать эти инструменты в какой-то там политической возне, и не собираемся этого делать, но сама логика развития мировой экономической системы говорит о том, что нужна множественность резервных валют, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой валютной системы. Мы над этим думаем аккуратненько", - рассказал Путин.

Через две недели у Владимира Путина должна пройти первая личная встреча с Джо Байденом. В списке тем: вопросы глобальной безопасности и стратегической стабильности, сотрудничество в борьбе с терроризмом и в области экологии. При этом, напоминают президенту, переговоры с предшественником Байдена - Дональдом Трампом - улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном не способствовали. Наоборот, за ней последовал очередной пакет антироссийских санкций. Чего ждать на этот раз?

"Это вы у Байдена спросите. Я не знаю. Мы никаких санкций не вводим. Там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем. Почему американцы делают то, что они делают, во многом остается загадкой. Я считаю, уверен даже, что это происходит под действием внутриполитических процессов в самих США. У нас нет разногласий с Соединенными Штатами, есть только одно разногласие - они хотят сдерживать наше развитие и говорят об этом публично. Остальное - производная от этой позиции", - сообщил Путин.

Вот и список недружественных стран, в котором сейчас США и Чехия, тоже вынужденная мера со стороны Москвы. При этом Россия не закрывают двери для контактов с теми, кто хочет говорить и работать с нашей страной.

"Вот делегация американских бизнесменов традиционно присутствует на экономическом форуме и года полтора или два назад она была самой большой - она и сейчас самая большая. Да, там больше 200 участников. И вот это лучший показатель того, что бизнес заинтересован в работе в России. И несмотря на все ограничения, стремится к тому, чтобы не утратить свои позиции на российском рынке", - отметил Путин.

Затрагивают на сессии и тему санкций, введенных ЕС против Белоруссии. При том, что никто из западных лидеров не стал дожидаться даже предварительных результатов расследования инцидента с самолетом Ryanair и арестом Романа Протасевича. В европейских столицах, судя по всему, вообще плохо знают, кто он такой.

И тут снова в действии двойные стандарты. Как и вообще в отношении Белоруссии. "Известные события в начале года, когда протестующие вошли в Конгресс - хорошо это или плохо, ну, наверное, это не очень хорошо, и они пришли с политическими требованиями, задержано было 450 человек, все они находятся под уголовным преследованием. А то, что в европейских странах расстреливают резиновыми пулями, глаза выбивают людям", - рассказал Путин.

Вот так и со строительством "Северного потока-2". Москва просто не обращала внимания на все провокации и агрессивные попытки остановить строительство. В результате совсем скоро российский газ начнут поставлять в Европу напрямую. "Газпром" уже объявил о готовности к началу поставок по первой нитке газопровода. Строительство второй, объявил на форуме президент, завершат уже через несколько месяцев.

Екатерина Выскребенцева, "В центре событий", "ТВ Центр".

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