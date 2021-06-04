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Путин объяснил преимущества "Северного потока-2" для Европы

16:33
  • пятница
  • 04 июня 2021

Россия не обязана кормить страны-транзитеры

Партнеры России по проекту "Северный поток - 2" в Европе боролись не просто за этот проект, а за свои интересы. Газопровод экономически выгоден, и никакой политики в этом нет, заявил российский президент Владимир Путин.
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"Здесь нет никаких страновых политических рисков. И не нужно платить деньги за транзит. Он экономически более целесообразный - это значит, что конечный потребитель в Германии... будет получать его дешевле, чем с помощью транзита через несколько европейских стран", - сказал Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер подчеркнул, что проект просто экономически целесообразен, Москва об этом не раз заявляла. Заявления западных стран о некоем политическом значении "Северного потока-2" Путин назвал "дурной пропагандой", которой забивают людям головы.

Президенту напомнили о жалобах украинского лидера Владимира Зеленского – тот заявил, что Украина потеряет при прекращении транзита российского газа около 3 миллиардов долларов, и ей не на что будет содержать армию. Путин подчеркнул, что Россия не брала на себя обязанности всех кормить.

Путин прокомментировал и попытки США помешать строительству газопровода с помощью санкций. По словам президента России, проект "Северный поток-2" должен быть реализован, если новая американская администрация планирует выстраивать дружественные отношения с Европой.

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