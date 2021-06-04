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Сергунина: Московский инновационный кластер заключил на ПМЭФ международные соглашения о сотрудничестве

16:42
  • пятница
  • 04 июня 2021

Договоренности касаются совместных программ в сфере современных технологий

Заммэра столицы Наталья Сергунина в пятницу рассказала о совместных технологических проектах Москвы с партнерами из Катара и Казахстана. По ее словам, соглашения касаются совместных программ в сфере современных технологий.

"Например, с каждым из партнеров мы проведем двусторонние технологические конкурсы. Они объединят ведущие вузы, корпорации и стартапы, инвестиционные фонды", - сообщила Сергунина.

Заммэра отметила, что Московский инновационный кластер договорился о сотрудничестве с организациями из Катара и Казахстана. Будут расширены возможности поиска инвесторов и рынка сбыта на Ближнем Востоке для московских компаний.

В частности, соглашение заключено между Московским инновационным кластером и Fintech Hub Limited, представителем международного финансового центра "Астана".

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