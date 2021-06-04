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Светлана Разворотнева: Развитие городов должно происходить в партнерстве с жителями

16:59
  • пятница
  • 04 июня 2021

Соучаствующее проектирование – это тренд, заявила правозащитница

Член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева пригласила юных москвичей принять участие в конкурсе "Идеи, преображающие города". Сейчас стартует московский этап конкурса.

Возраст участников - от 12 до 17 лет. Номинации самые разные, среди них - "Мой город", "Мой район", "Благоустройство общественного пространства", "История и память".

Работы будут оцениваться исходя из функциональности и эстетичности объектов. Лучшие проекты смогут найти применение в реальной жизни.

"Развитие городов должно происходить в партнерстве с жителями, это наша стратегическая линия. Но именно от детей зависит будущее нашей страны, поэтому нам очень важен их креатив, их таланты, - рассказала Светлана Разворотнева.

Подведение итогов конкурса ожидается до 10 октября.

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