Путин: Россия нарастит поставки газа в Европу на 50 миллиардов кубометров

Есть возможность и загрузить ГТС Украины

Россия имеет возможность загрузить и газотраспортную систему Украины. Планируется за ближайшие 10 лет нарастить поставки газа в Европу на 50 миллиардов кубометров, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам российского лидера, в 2021 году экспорт российского газа в Европу может превысить 200 миллиардов кубометров. Поставки в будущем будут расти, так что есть перспективы и транзита газа через Украину.

Путин подчеркнул: есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, однако для этого нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям. Пока же Украина монопольно завышает цены на транзит, снижая его привлекательность, заключил российский президент.

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