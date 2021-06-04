ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин опроверг причастность Москвы к инциденту с самолетом Ryanair в Минске

17:30
  • пятница
  • 04 июня 2021

Президент России отказался давать оценку ситуации

Владимир Путин не желает вникать в ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Президент России лишь отметил, что российские спецслужбы к этому не имеют никакого отношения.
Путин объяснил преимущества "Северного потока-2" для Европы

"Я видел заявление руководства НАТО по поводу того, что, наверно, Россия принимала участие. Ну, просто могу вам сказать, что НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявление. Это значит, что люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить", - подчеркнул Путин на заседании международного Санкт-Петербургского экономического форума.

Давать какую-либо оценку ситуации российский лидер отказался. Кто такой Роман Протасевич, задержанный белорусскими силовиками во время этого инцидента, Путин не знает – и, по словам президента, не хочет знать.

Путин подчеркнул, что Москва занимает нейтральную позицию по внутриполитическим событиям в Белоруссии. Это дело белорусского народа, белорусам надо дать возможность самим разобраться в ситуации внутри страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.