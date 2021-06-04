Путин опроверг причастность Москвы к инциденту с самолетом Ryanair в Минске

Президент России отказался давать оценку ситуации

Владимир Путин не желает вникать в ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Президент России лишь отметил, что российские спецслужбы к этому не имеют никакого отношения.

"Я видел заявление руководства НАТО по поводу того, что, наверно, Россия принимала участие. Ну, просто могу вам сказать, что НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявление. Это значит, что люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить", - подчеркнул Путин на заседании международного Санкт-Петербургского экономического форума.

Давать какую-либо оценку ситуации российский лидер отказался. Кто такой Роман Протасевич, задержанный белорусскими силовиками во время этого инцидента, Путин не знает – и, по словам президента, не хочет знать.

Путин подчеркнул, что Москва занимает нейтральную позицию по внутриполитическим событиям в Белоруссии. Это дело белорусского народа, белорусам надо дать возможность самим разобраться в ситуации внутри страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram