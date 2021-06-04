Роман Романенко вручил памятные медали руководителям военно-патриотических клубов Южного Бутова

Парламентарий пожелал дальнейших успехов в укреплении культурного наследия

Работа с детьми – очень сложная и важная деятельность. Об этом заявил депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко. В пятницу он наградил руководителей и учителей военно-патриотических объединений района Южное Бутово за вклад в детское образование.

"Поздравляю с заслуженной наградой и желаю дальнейших успехов в укреплении нашего культурного наследия и лучших традиций русского воинства. Благодарю вас за то, что вы успешно справляетесь с этими непростыми задачами" - заявил Романенко.

Игумен Дамиан поблагодарил Романа Романенко за вклад в решение актуальных проблем Южного Бутова. Он вручил парламентарию памятную юбилейную медаль в честь 20-летия канонизации святого адмирала Феодора Ушакова.

Отмечается, что эта награда теперь будет вручаться ежегодно.

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