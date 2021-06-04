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Крупный пожар на военном складе в Сербии тушат с вертолетов

17:46
  • пятница
  • 04 июня 2021

Очевидцы говорят о серии взрывов

Военные вертолеты прибыли в сербский город Чачак. Они подключились к тушению пожара на военном складе, расположенном на территории  фабрики "Слобода". Вскоре после возгорания там прогремели взрывы.
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Жертв нет, находившиеся на фабрике 60 рабочих были оперативно эвакуированы. Власти Сербии намеревались эвакуировать часть жителей города, однако позже сочли это нецелесообразным. Сербский президент Александар Вучич сообщил, что ущерб от пожара составил 1,5-2 миллиона евро.

В компании "Слобода", в свою очередь, сообщили, что пожар произошел в отдельной части фабрики, где хранятся элементы боеприпасов малых калибров. В результате взрывов нанесен материальный ущерб, размеры которого еще предстоит выяснить. Причины инцидента выясняет следственная комиссия, передает ТАСС.

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