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Роспотребнадзор приглашает 10 июня на День открытых дверей для предпринимателей

18:16
  • пятница
  • 04 июня 2021

Акция направлена на повышение информированности предпринимателей

Управлением Роспотребнадзора по Москве 10 июня с 12:00 до 16:00 по адресу Графский переулок, дом 4, корпус 2,3,4 и в территориальных отделах управления в дистанционном режиме будет проводиться акция - День открытых дверей для предпринимателей.

Акция направлена на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности управления, правах и обязанностях предпринимателей и юрлиц, профилактике коронавируса. Также мероприятие направлено на повышение грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиту прав потребителей, развитие механизма открытости Роспотребнадзора.

Дополнительная информация доступна на сайте 77.rospotrebnadzor.ru.

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Сотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора
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