В Москве могут ввести меры поддержки для вакцинированных граждан

Возможно, это будет лотерея

Мэр Москвы не исключает введения новых мер поддержки в столице для жителей, прошедших вакцинацию от коронавируса. По словам Сергея Собянина, это может быть лотерея.

"Мы поощряем пожилых людей, чтобы они приходили на пункты вакцинации, выплачиваем тысячу рублей... Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например, лотерею с федеральными коллегами", - сказал Собянин на полях Петербургского международного экономического форума.

Мэр Москвы ответил на вопрос журналистов о том, как в столице намерены стимулировать горожан прививаться от COVID-19. Собянин ожидает, что к концу года вакцинацию пройдут еще не менее 1 миллиона горожан, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram