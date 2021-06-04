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В Москве могут ввести меры поддержки для вакцинированных граждан

18:25
  • пятница
  • 04 июня 2021

Возможно, это будет лотерея

Мэр Москвы не исключает введения новых мер поддержки в столице для жителей, прошедших вакцинацию от коронавируса. По словам Сергея Собянина, это может быть лотерея.
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"Мы поощряем пожилых людей, чтобы они приходили на пункты вакцинации, выплачиваем тысячу рублей... Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например, лотерею с федеральными коллегами", - сказал Собянин на полях Петербургского международного экономического форума.

Мэр Москвы ответил на вопрос журналистов о том, как в столице намерены стимулировать горожан прививаться от COVID-19. Собянин ожидает, что к концу года вакцинацию пройдут еще не менее 1 миллиона горожан, передает "Интерфакс".

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