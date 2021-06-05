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В России выявлено 9145 новых случаев коронавируса

11:35
  • суббота
  • 05 июня 2021

Фиксируются случаи заражения новыми штаммами

За сутки в России зафиксировано 9 145 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 117 274 человека с COVID-19, умерло 123 426 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 2 897 больных, всего в столице 1 195 071  инфицированный, скончались 20 408 пациентов. 
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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе стало известно, что в России выявили более тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. По информации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 70% из этих случаев приходятся на британскую и 24% - на индийскую мутацию вируса.

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