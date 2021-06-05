В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 2 тысяч человек

В столице не будут вводить новые ограничения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 180 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 074 605.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на этой неделе, что в столице не планируется введение дополнительных ограничений в связи с коронавирусом. Город стабильно справляется с пандемией, его экономика нормально работает. К осени этого года власти ожидают появления коллективного иммунитета у жителей Москвы. После этого будут сняты ограничения на массовые мероприятия.

По данным на 5 июня, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 117 274 пациентам, умерли с начала пандемии 123 426 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 195 071, в мире более 172 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло около четырёх миллионов человек.

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