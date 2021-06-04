Путин раскрыл темы предстоящих переговоров с Байденом

Россия не имеет разногласий с США

Урегулирование двусторонних отношений – главная цель предстоящих переговоров президентов России и США. Темы, которые будут подняты на саммите в Женеве, раскрыл российский лидер. Владимир путин подчеркнул, что Россия не имеет разногласий с Соединенными Штатами.

"Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, мы все это хорошо знаем", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент России уточнил, что в центре внимания на переговорах будут стратегическая стабильность, урегулирование международных конфликтов в наиболее горячих точках. В примерной повестке дня, по словам путина, также процессы разоружения, борьба с терроризмом, с пандемией коронавируса и вопросы экологического характера.

Путин подчеркнул, что Россия не имеет разногласий с США. А вот американская сторона не скрывает желания сдерживать развитие России, и говорит об этом публично, отметил президент.

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