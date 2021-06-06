Число заболевших коронавирусом в мире достигло 173 миллионов

Индия скоро догонит США по числу инфицированных

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 173 миллиона, скончались от осложнений болезни более 3,7 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил менее четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 33,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 597 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 28,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 16,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,7 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 5,2 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

В США за прививку от коронавируса будут давать бесплатное пиво. Президент Джо Байден объявил программу "месяц действий", чтобы призвать как можно больше американцев вакцинироваться от коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram