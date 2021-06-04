Депутат Мосгордумы Людмила Гусева: Инвестиции в экономику Москвы за 10 лет утроились

Инвестиционная привлекательность города растет за счет благоприятных условий для ведения бизнеса

Динамика роста частных инвестиций в экономику Москвы высокая. Об этом в пятницу сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева. Так, по ее словам, за последние 10 лет объем инвестиций увеличился в сопоставимых ценах более чем втрое.

"В первом квартале 2021 года инвестиции столичных предприятий выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,8% и составили 540,4 миллиарда рублей" - сообщила Гусева.

При этом больше всего инвестиций приходится на машины и оборудование, недвижимое имущество и строительство жилья.

"Инвестиционная привлекательность города растет за счет благоприятных условий для ведения бизнеса: развития инфраструктуры, транспорта, инженерной инфраструктуры и возможностей технического подключения к сетям, логистическими возможностями", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Также Гусева рассказала, что столица выпускает инфраструктурные облигации. Это оценивается инвесторами крайне положительно.

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