Депутат Мосгордумы Людмила Гусева: Инвестиции в экономику Москвы за 10 лет утроились

Инвестиционная привлекательность города растет за счет благоприятных условий для ведения бизнеса
Динамика роста частных инвестиций в экономику Москвы высокая. Об этом в пятницу сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева. Так, по ее словам, за последние 10 лет объем инвестиций увеличился в сопоставимых ценах более чем втрое.
"В первом квартале 2021 года инвестиции столичных предприятий выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,8% и составили 540,4 миллиарда рублей" - сообщила Гусева.
При этом больше всего инвестиций приходится на машины и оборудование, недвижимое имущество и строительство жилья.
"Инвестиционная привлекательность города растет за счет благоприятных условий для ведения бизнеса: развития инфраструктуры, транспорта, инженерной инфраструктуры и возможностей технического подключения к сетям, логистическими возможностями", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.
Также Гусева рассказала, что столица выпускает инфраструктурные облигации. Это оценивается инвесторами крайне положительно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram