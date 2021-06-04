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ЕС запретил авиакомпаниям Белоруссии летать над Европой

19:30
  • пятница
  • 04 июня 2021

Повод для санкций – посадка самолета Ryanair в Минске

Белорусским самолетам запрещена посадка в европейских аэропортах. Полеты в воздушном пространстве Евросоюза авиакомпаниям Белоруссии запрещены. Заявление Совета ЕС распространено в Брюсселе.
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"Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что решение принято после выводов Евросовета от 24-25 мая 2021 года. Тогда главы государств и правительств ЕС "решительно осудили незаконную вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года". По их мнению, была поставлена под угрозу безопасность полетов, передает ТАСС.

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