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Путин ответил на обвинения в причастности России к кибератакам на США

20:15
  • пятница
  • 04 июня 2021

Президент России назвал их чушью

Обвинения в причастности России к недавним кибератакам на американские компании нелепы. Злонамеренных действий со стороны России в отношении США не было и нет, заявил российский президент Владимир Путин.
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"Я слышал про какой-то мясокомбинат. Ну, чушь какая-то, просто смешно. Трубопровод - тоже нелепо, там же акционер или акционеры компании, которая владеет трубопроводной этой системой, вроде выплатила даже вымогателям деньги. Ну, это просто нелепо - обвинять в этом Россию", - сказал Путин в интервью Первому каналу на полях Петербургского международного экономического форума.

После майской кибератаки на производителя мяса JBS Food и оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline американский президент Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России – но российские власти к этому не причастны. Путин, комментируя заявление Байдена, отметил: люди, которые умеют думать, решили взглянуть в суть проблемы.

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