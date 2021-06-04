Киев стянул тяжелую технику к линии разграничения в Донбассе

ВСУ обстреляли школу и детский сад

Украинская военная техника стягивается в населенные пункты Донбасса у линии разграничения. В 14 городах и поселках Луганской области разведка ЛНР заметила зенитные комплексы 9К33 "Оса" и установки ЗУ-23-2, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Филипоненко подчеркнул, что перемещение военной техники противоречит договору о перемирии и минским соглашениям, в соответствии с которыми должен быть обеспечен отвод войск.

В Луганске за неделю зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. В частности, были обстреляны школа и детский сад. К счастью, ни один ребенок не пострадал.

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