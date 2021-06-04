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Путин и Вучич дали старт производству "Спутника V" в Сербии

21:25
  • пятница
  • 04 июня 2021

Президенты участвовали в церемонии по видеосвязи

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" началось в Сербии. В церемонии открытия участвовали по видеосвязи президент России Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич. Первая фаза производства препарата - расфасовка – стартовала в институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде.
Сербия объявила о начале производства "Спутника V"

"Для меня большая честь запустить производство вакцины "Спутник V" в Сербии", - заявил на русском языке Вучич.

Кнопку пуска конвейера нажала директор института "Торлак". Доктор Вера Стоилькович отметила, что Сербия стала одной из первых стран, начавших применять вакцину "Спутник V", а также первой страной в Европе, где этот препарат производится. Президент Сербии ранее заявил, что производство в республике препарата против коронавируса послужит не только его стране, но и странам региона, передает РИА Новости.

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