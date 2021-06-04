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Роспотребнадзор разрешил купание в восьми зонах отдыха в Москве

21:49
  • пятница
  • 04 июня 2021

Эксперты проверили чистоту воды и песка на пляжах

Назначенное синоптиками на 12 июня открытие купального сезона жители столицы смогут отметить в одной из восьми одобренных Роспотребнадзором зон. Специалисты ведомства исследовали пробы воды, а также песок на пляжах по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.
Обитатели Московского зоопарка открыли купальный сезон

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора, в число одобренных для купания зон попали Белое озеро в ВАО, Мещерское озеро, Серебряный Бор – 2, Серебряный Бор – 3, Путяевский пруд, а также Большой городской пруд, Черное озеро и Школьное озеро в ЗелАО.

Эксперты также проверили наличие контейнерных площадок, спасательных пунктов, раздевалок, туалетов и душевых. Выяснили, достаточно ли дезинфицирующих средств для обработки поверхностей. В ведомстве уточнили, что летом в Москве откроются еще 42 зоны отдыха без купания – в частности, "Пушкинская набережная реки Москвы", "Голицынский пруд" и "Екатерининский пруд", передает "Москва 24".

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