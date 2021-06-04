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Путин проследил за пуском производства "Спутника V" в Аргентине

22:11
  • пятница
  • 04 июня 2021

Президента удивляют попытки ограничить использование российской вакцины

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" стартовало в Аргентине. О запуске фабрики объявил президент фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас.
Путин и Вучич дали старт производству "Спутника V" в Сербии

За церемонией запуска наблюдали в режиме видеоконференции в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин и его аргентинский коллега Альберто Фернандес.

"Когда речь идет о сохранении здоровья, спасении жизни людей нужно оставить в стороне политические и иные разногласия", - заявил Путин.

Российский лидер назвал странными и контрпродуктивными действия властей некоторых стран, которые пытаются любыми способами ограничить использование российской вакцины. Путин напомнил, что эффективность "Спутника V" остается самой высокой в мире, передает ТАСС.

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