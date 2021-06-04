Путин: позиция Японии по вопросу Курил неоднократно менялась

Президент ответил на вопросы журналистов

Нужно продолжать обсуждение заключения мирного договора России с Японией. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.

При этом, по словам Путина, позиция Токио по вопросу Курил неоднократно менялась. Российский лидер отметил, что СССР и Россия никогда не соглашались с идеей передачи всех четырех островов Курил Японии, передает ТАСС.

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