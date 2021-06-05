Вступил в силу запрет на полёты белорусских самолётов над Европой

Он ведён под надуманным предлогом
С 5 июня небо над ЕС закрыто для белорусских самолётов. Соответствующее решение Совета Европейского союза опубликовано накануне, 4 июня и вступило в силу ровно в полночь.
Теперь государства-члены ЕС должны отказывать лайнерам из Белоруссии в разрешении на посадку и использовании своего воздушного пространства, сообщает "ТВ Центр".
Поводом для санкций стала вынужденная посадка лайнера авиакомпании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. 23 мая он сел в аэропорту Минска после сообщения о потенциальной угрозе на борту. В результате был задержан летевший этим рейсом создатель оппозиционного портала НЕХТА Роман Протасевич.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram