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Вступил в силу запрет на полёты белорусских самолётов над Европой

10:04
  • суббота
  • 05 июня 2021

Он ведён под надуманным предлогом

С 5 июня небо над ЕС закрыто для белорусских самолётов. Соответствующее решение Совета Европейского союза опубликовано накануне, 4 июня и вступило в силу ровно в полночь.
ЕС запретил авиакомпаниям Белоруссии летать над Европой

Теперь государства-члены ЕС должны отказывать лайнерам из Белоруссии в разрешении на посадку и использовании своего воздушного пространства, сообщает "ТВ Центр".

Поводом для санкций стала вынужденная посадка лайнера авиакомпании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. 23 мая он сел в аэропорту Минска после сообщения о потенциальной угрозе на борту. В результате был задержан летевший этим рейсом создатель оппозиционного портала НЕХТА Роман Протасевич.

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