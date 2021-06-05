ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крупный град разбил окна в домах на Ставрополье (видео)

10:52
  • суббота
  • 05 июня 2021

В полях пострадал урожай

Сильный дождь, гроза и шквалистый ветер на Ставрополье. Из-за непогоды затоплены дороги и подвалы домов. А на некоторые районы края обрушился град. В домах разбиты стёкла, повреждены кровли, пострадал урожай. Улучшения обстановки ожидают только к началу следующей недели.
Лавины и паводки: в регионах готовятся к разгулу стихии

Сильные дожди и на Кубани. На курортах Черноморского побережья действует штормовое предупреждение. В Туапсе подтоплены улицы, а на побережье вынесло мусор, сообщает "ТВ Центр".

Сложная паводковая ситуация в Красноярске. На ГЭС увеличивают сброс воды. Из-за этого несколько районов оказались в зоне подтопления. Уровень воды в Енисее может подняться до четырёх с половиной метров. В режим повышенной готовности приведены более 350 спасателей.

В Забайкалье затопило дороги уже в девяти районах, проехать может только спецтехника. Два населенных пункта оказались полностью отрезанными от транспортного сообщения. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Град
Град
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.