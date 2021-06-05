Крупный град разбил окна в домах на Ставрополье (видео)

В полях пострадал урожай

Сильный дождь, гроза и шквалистый ветер на Ставрополье. Из-за непогоды затоплены дороги и подвалы домов. А на некоторые районы края обрушился град. В домах разбиты стёкла, повреждены кровли, пострадал урожай. Улучшения обстановки ожидают только к началу следующей недели.

Сильные дожди и на Кубани. На курортах Черноморского побережья действует штормовое предупреждение. В Туапсе подтоплены улицы, а на побережье вынесло мусор, сообщает "ТВ Центр".

Сложная паводковая ситуация в Красноярске. На ГЭС увеличивают сброс воды. Из-за этого несколько районов оказались в зоне подтопления. Уровень воды в Енисее может подняться до четырёх с половиной метров. В режим повышенной готовности приведены более 350 спасателей.

В Забайкалье затопило дороги уже в девяти районах, проехать может только спецтехника. Два населенных пункта оказались полностью отрезанными от транспортного сообщения.

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