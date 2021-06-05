Это произойдёт после вакцинации 60% населения

Владимир Путин назвал сроки полного открытия границ России. В сентябре этого года граждане страны смогут посещать другие государства. По предположению президента, к осени уровень иммунитета к коронавирусу достигнет примерно 60%, сообщает ТАСС.

"Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения России. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", - сказал глава государства на встрече с руководителями мировых информационных агентств на площадке Петербургского международного экономического форума.

В прошлом году многие страны мира закрыли свои границы из-за начала пандемии коронавируса. Свободные передвижения между государствами до сих пор затруднены. Из-за этого страдает экономика и, в первую очередь, туристический бизнес.

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