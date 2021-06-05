Подмосковье подписало важное соглашение с платёжной системой "Мир"

Оно облегчит передвижение жителей на транспорте

Важный договор подписан на полях международного экономического форума между Подмосковьем и национальной платёжной системой "Мир". Благодаря соглашению в общественном транспорте региона ускорится развитие системы безналичной и бесконтактной оплаты.

Соглашение, подписанное губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и генеральным директором национальной системы Владимиром Комлевым на Петербургском международном экономическом форуме, сделает ещё более удобными поездки на общественном транспорте для жителей Подмосковья. Карта Мир" - на сегодня это один из самых выгодных способов оплаты проезда в автобусах и электричках.

Документ - это продолжение совместной работы правительства Московской области и национальной платежной системы в сфере оптимизации оплаты проезда в общественном транспорте. Соглашение предусматривает внедрение, в том числе, инновационных технологий в сфере безналичной и бесконтактной оплаты. В ближайшее время держатели банковских карт "Мир", а это не только жители Подмосковья, получат возможность передвигаться по территории Московской области быстро и безопасно.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram