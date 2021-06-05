В России началось производство лекарства от коронавируса "Ковид-глобулин"

Его делают из плазмы переболевших

В России стартовало производство препарата для лечения коронавируса. Он создан на основе плазмы крови переболевших. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. "Ковид-глобулин" успешно прошёл испытания. Его разрешено применять для пациентов в возрасте от 18 до 60 лет.

Тем временем в России продолжается массовая вакцинация. В Удмуртии прививку можно сделать на выбор одной из трёх вакцин. Все они уже доступны в регионе. Медики отмечают: интерес к вакцинации очень большой. И значительная часть прививающихся - люди пожилого возраста.

Желающих сделать прививку в медучреждениях столько, что власти решили увеличить число мобильных бригад. А в эти выходные на центральной площади Ижевска будет работать передвижной медкомплекс. Для Удмуртии это эксперимент, но, если он окажется удачным, мобильный прививочный кабинет будет постоянно выезжать на улицы города.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько регионов России близки к победе над инфекцией. Но это не значит, что можно расслабляться. Люди ездят в другие регионы, наступил сезон отпусков. Темпы вакцинации необходимо наращивать.

Важное для себя решение, наконец-то, приняли власти Бразилии - одобрили использование вакцины "Спутник-V". Однако, регулятор - Национальное агентство по санитарному надзору ограничил объём первоначальных поставок, якобы для обеспечения дополнительного контроля. Это вызвало крайнее недовольство губернаторов большинства штатов Бразилии. Ещё в апреле они потребовали от властей разрешить применение российской вакцины.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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