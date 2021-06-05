В Ивановском лесопарке прошёл семейный праздник

Каждый нашёл себе занятие по душе

Праздник для детей и родителей провели на востоке Москвы в Ивановском лесопарке. Спорт, рукоделие, квесты - каждый смог выбрать занятие по душе.

Мероприятие организовали на хорошо оборудованной площадке в столичном районе Ивановское. И дети, и взрослые проводят на ней время с интересом и пользой.

Обустроить больше таких объектов в Восточном округе предложила муниципальный депутат Елена Кац. Во время праздника она выслушала все пожелания жителей, сообщает "ТВ Центр".

"Досуг должен быть интересным, познавательным, он должен проходить в комфортных и безопасных условиях. Тему безопасного проведения досуга в лесопарке Ивановском и качественного досуга мы обсуждаем сегодня с теми, кто пришёл сегодня на праздник", - отметила Кац.

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