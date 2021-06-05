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Барбара Брыльска отмечает юбилей

13:24
  • суббота
  • 05 июня 2021

Успех пришёл к ней после роли Нади в фильме Рязанова

5 июня большой юбилей отмечает польская и советская актриса Барбара Брыльска, ей исполняется 80 лет. Карьеру в кино она начала ещё в студенческие годы. Благодаря работе в фильмах "Их будний день" и "Фараон" она завоевала популярность у себя на родине.
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Тогда же за актрисой закрепился статус секс-символа польского кинематографа. Но свою главную роль Брыльска сыграла в киноленте Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с лёгким паром".

Воплощение образа нежной, утончённой и интеллигентной Нади принесло актрисе не только всесоюзную любовь, но и Государственную премию СССР, напоминает "ТВ Центр".

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