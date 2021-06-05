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Россельхознадзор признал зависимость от импортных продуктов

11:31
  • суббота
  • 05 июня 2021

Они нужны для производства вакцин

Россия на 100% зависит от поставок импортных куриных яиц для производства вакцины от коронавируса. Это признал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
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Для изготовления любой вакцины требуются специальные яйца без патогенной микрофлоры. В России производство таких яиц пока не налажено, сообщил глава ведомства в интервью РБК.

"Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное", - отметил Данкверт.

Россия сейчас выпускает четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорону" и "КовиВак".

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