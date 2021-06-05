В жилом доме в Петербурге прогремел взрыв

Пострадал один человек

В жилом доме на проспекте Энтузиастов в Петербурге прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек. Несколько десятков жителей пришлось эвакуировать, сообщает издание 78.ru.

По данным местных СМИ, взорвался газ. Не исключено, что это был баллон с газом.

В наиболее пострадавшей квартире вылетело окно и деформирована стена. Других повреждений в конструкции дома нет.

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