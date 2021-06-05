На Волге затонул теплоход "Барракуда"

Проведена спасательная операция

На Волге под Самарой затонул речной теплоход "Барракуда". В момент ЧП на борту находился только экипаж, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления СКР на транспорте.

Погибших и пострадавших нет, четверо человек спасены. На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Проводится доследственная проверка и выясняются обстоятельства происшествия.

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