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На Волге затонул теплоход "Барракуда"

17:46
  • суббота
  • 05 июня 2021

Проведена спасательная операция

На Волге под Самарой затонул речной теплоход "Барракуда". В момент ЧП на борту находился только экипаж, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления СКР на транспорте.

Погибших и пострадавших нет, четверо человек спасены. На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Проводится доследственная проверка и выясняются обстоятельства происшествия.

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