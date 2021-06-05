Рогозин назвал абсурдными идеи массовых полётов людей на Марс

Такие планы вынашивает Илон Маск

Дмитрий Рогозин раскритиковал планы по отправке людей на Марс в ближайшее время. Глава "Роскосмоса" скептически относится к идее массовых полётов к Красной планете.

"Часто любители космоса становятся заложниками фантазий людей, которые увлекают их не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты. Увлекают рассказами, о том, что вот-вот скоро человечество полетит на Марс. Но люди, технически посвящённые, понимают, что это полный абсурд", - сказал Рогозин на площадке Петербургского международного экономического форума.

Он объяснил, что для полёта на Марс нужно пусковое окно, которое появляется раз в два года. Полёт продлится девять месяцев. Это очень сложно для того, чтобы организовать перелёт нескольких человек, считает Рогозин.

Глава "Роскосмоса" не уточнил, кого он имеет ввиду среди тех, кто вынашивает планы освоения Марса, но отметил что таких людей достаточно много. Скорее всего, Рогозин подразумевал Илона Маска – основателя и главу американской компании SpaceX. Сейчас в Штатах проходят испытания корабля Starship. С его помощью Маск планирует отправить людей на Марс в 2026 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram