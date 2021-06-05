Лайма Вайкуле раскритиковала ранее творчество Юрия Шатунова

Ей очень не нравятся "Белые розы"

Группа "Ласковый май" в её первоначальном составе распалась более 20 лет назад, но только сейчас Лайма Вайкуле решила высказаться о раннем творчестве её солиста Юрия Шатунова. Звезда советской эстрады назвала "Ласковый май" группой для дебилов.

Вайкуле заявила, что для неё коллектив, собиравший многотысячные залы в конце 80-х годов - синоним безвкусицы, а вокальные данные Шатунова вызывают у неё только раздражение. Особая неприязнь у певицы к визитной карточке группы - песне "Белые розы". Свою точку зрения певица высказала в эфире YouTube-шоу "Музыкалити" Максима Галкина.

"Белые розы, белые розы… Ну для дебилов, понимаешь? Это тоже продаётся, но так нельзя, мы же музыканты", - сказала Вайкуле.

Среди музыкальных пристрастий певицы – шансон. В этом жанре, по мнению Лаймы, есть талантливые исполнители. "Вот Люба Успенская, у неё специфический звук. Так, как Люба, никто не поёт", - похвалила свою коллегу по сцене 67-летняя певица.

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