ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лайма Вайкуле раскритиковала ранее творчество Юрия Шатунова

18:40
  • суббота
  • 05 июня 2021

Ей очень не нравятся "Белые розы"

Группа "Ласковый май" в её первоначальном составе распалась более 20 лет назад, но только сейчас Лайма Вайкуле решила высказаться о раннем творчестве её солиста Юрия Шатунова. Звезда советской эстрады назвала "Ласковый май" группой для дебилов.
"Подружки - хохотушки": подвыпившие Пугачева и Вайкуле высмеяли Лободу

Вайкуле заявила, что для неё коллектив, собиравший многотысячные залы в конце 80-х годов - синоним безвкусицы, а вокальные данные Шатунова вызывают у неё только раздражение. Особая неприязнь у певицы к визитной карточке группы - песне "Белые розы". Свою точку зрения певица высказала в эфире YouTube-шоу "Музыкалити" Максима Галкина.

"Белые розы, белые розы… Ну для дебилов, понимаешь? Это тоже продаётся, но так нельзя, мы же музыканты", - сказала Вайкуле.

Среди музыкальных пристрастий певицы – шансон. В этом жанре, по мнению Лаймы, есть талантливые исполнители. "Вот Люба Успенская, у неё специфический звук. Так, как Люба, никто не поёт", - похвалила свою коллегу по сцене 67-летняя певица.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лайма Вайкуле во время выступления
Лайма Вайкуле во время выступления
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.