Народный художник РФ Сергей Андрияка с учениками распишут новый корпус ядерной медицины Центра им. Д. Рогачёва

Это будет масштабный проект

Сергей Андрияка и его ученики распишут новый корпус ядерной медицины Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва. Он откроется в Москве в 2022 году.

"Мы с Сергеем Николаевичем и его сотрудниками договорились о том, что в течение ближайшего года подготовимся и сделаем художественный образ для нового корпуса. Вместе мы сделаем новый шаг в достижении красоты и развития", - рассказал основатель Центра Александр Румянцев.

В новом корпусе площадью более двадцати тысяч квадратных метров маленькие пациенты будут получать радионуклидную терапию. Также в здании разместятся отделение нейроонкологии, онкологии и детской хирургии, операционный блок с отделением интенсивной терапии и современная GMP-лаборатория.

Народный художник России Сергей Андрияка выразил надежду на то, что масштабный проект понравится его ученикам. Он станет преддипломной практикой для учащихся Академии акварели и изящных искусств. При росписи нового корпуса они будут использовать разные художественные техники.

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