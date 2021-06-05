Прославленная синхронистка Мария Киселёва поддержала инициативу Разворотневой о бесплатных секциях для детей

Они должны быть в каждом регионе

Трёхкратная олимпийский чемпионка по синхронному плаванью Мария Киселёва поддержала инициативу Светланы Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей.

По словам Киселёвой, её спортивная карьера начиналась в детской секции в бассейне недалеко от дома. Со временем хобби превратилось в серьёзное занятие и Киселёва стала профессиональной спортсменкой. Она считает, что участие детей в спортивной жизни страны не должно зависеть от их социального статуса, пола или места жительства.

Ранее член Общественной палаты Светлана Разворотнева заявила, что занятия в спортивных секциях и творческих кружках необходимо сделать бесплатными для детей. Для этого нужно строить культурно-досуговые центры и бассейны. Если в регионе нет такой возможности, то там необходимо компенсировать родителям стоимость платы за детские занятия на коммерческих площадках.

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