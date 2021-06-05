Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов назвал три простых правила безопасности детей на воде

Ребёнка нельзя оставлять одного у водоёма

Дети продолжают часто тонуть во время летнего сезона. Вода – самая частая причина детской смертности, такова статистика отряда "ЛизаАлерт".

Его координатор Олег Леонов напомнил три простых правила, спасающих жизни. Он посоветовал родителям никогда не оставлять маленьких детей одних у водоёма. При прогулках на лодках на ребёнка нужно надевать спасательный жилет. Также Леонов советует не отпускать ребёнка одного в воду, даже если он умеет хорошо плавать.

"Есть представление, что тонущий ребёнок будет громко кричать и размахивать руками. Но это только в кино. В жизни же уходящий под воду человек не может громко кричать из-за нехватки воздуха", - напомнил Леонов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram