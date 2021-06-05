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Виртоузы на скаку: в Москве стартовал Кубок России по джигитовке

15:24
  • суббота
  • 05 июня 2021

Он проходит на ВДНХ

Виртуозные пируэты, стрельба на скорости, упражнения с шашкой, и всё это верхом! Впервые на историческом выводном круге ВДНХ проходит Кубок России по джигитовке. В основе боевой традиции кавалеристов - казачьи уставы, отвага и высокое мастерство.

Джигит - тот, кто на скаку не только сможет отбиться от врага, поднять с земли предмет. Владение шашкой, пикой, стрельба из лука и пистолета, метание ножа- в обязательной программе. В переводе с тюркского джигит -лихой наездник. Чем выше скорость и сложнее упражнение, тем выше судейская оценка.

Подробности – смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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