В Москве возобновилось строительство храма в честь Александра Невского

Работы были приостановлены в прошлом году

На северо-западе Москвы возобновляется строительство храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Сейчас идёт подготовка к началу работ, они были приостановлены в прошлом году. Уже оборудовали бытовой городок. Приход получил статус патриаршего подворья.

Строительство храма сейчас имеет особое значение - в этом году исполняется 800 лет со дня рождения великого князя Александра Невского, сообщает "ТВ Центр".

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