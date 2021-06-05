ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Леонид Костюк отмечает 80-летие

16:05
  • суббота
  • 05 июня 2021

Знаменитый гимнаст - автор уникальных цирковых номеров

Поздравления принимает Леонид Костюк. Знаменитому цирковому артисту, гимнасту-эквилибристу исполнилось 80. Он - автор и исполнитель уникальных номеров, обладатель множества наград. Костюк почти три десятилетия возглавлял Московский цирк на проспекте Вернадского.
Большому Московскому цирку - 50 лет: какие тайны он скрывает

Арена заинтересовала Леонида Костюка достаточно поздно, лишь к окончанию школы. Его ровесники, которые занимались этим искусством с раннего детства уже многое умели. Но Костюк потомственный цирковой, и гены сделали свое дело.

Некоторые элементы номеров Костюка никто не может повторить до сих пор. В 1979 году в Монте-Карло за уникальные достижения в цирковом искусстве он получил “Золотого клоуна” - высшую международную награду, сообщает "ТВ Центр".

Костюк проявил себя как талантливый режиссёр, он поставил около 15 цирковых представлений. Он - грамотный управленец, два года возглавлял цирк на Цветном и почти 30 лет - Большой Московский цирк на Вернадского.

Александр Огородников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Леонид Костюк
Леонид Костюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.