Леонид Костюк отмечает 80-летие

Знаменитый гимнаст - автор уникальных цирковых номеров

Поздравления принимает Леонид Костюк. Знаменитому цирковому артисту, гимнасту-эквилибристу исполнилось 80. Он - автор и исполнитель уникальных номеров, обладатель множества наград. Костюк почти три десятилетия возглавлял Московский цирк на проспекте Вернадского.

Арена заинтересовала Леонида Костюка достаточно поздно, лишь к окончанию школы. Его ровесники, которые занимались этим искусством с раннего детства уже многое умели. Но Костюк потомственный цирковой, и гены сделали свое дело.

Некоторые элементы номеров Костюка никто не может повторить до сих пор. В 1979 году в Монте-Карло за уникальные достижения в цирковом искусстве он получил “Золотого клоуна” - высшую международную награду, сообщает "ТВ Центр".

Костюк проявил себя как талантливый режиссёр, он поставил около 15 цирковых представлений. Он - грамотный управленец, два года возглавлял цирк на Цветном и почти 30 лет - Большой Московский цирк на Вернадского.

Александр Огородников, "ТВ Центр".

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