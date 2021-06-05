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"Бедный Паша": новая пассия Прилучного напугала нездоровой худобой

18:08
  • суббота
  • 05 июня 2021

Актриса сильно похудела

Мирослава Карпович испугала подписчиков своим внешним видом. Новая пассия актёра Павла Прилучного опубликовала фото в купальнике, сделанные на Мальдивах. На снимках она выглядит сильно похудевшей, но жизнерадостной.
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Тем не менее поклонники перепугались не на шутку.  

Жалкое зрелище. Бедный Паша.

Ножки как палочки.

Мирочка, пожалуйста, набирай вес, солнышко.

Кушайте, кушайте.

Боже, как Кащей тощая.

Это анорексия, лечись пожалуйста.

Многие фанаты пожелали актрисе хорошего отдыха и поменьше работать. Тем более, что сама Карпович недавно сетовала на то, что съёмки и театральные спектакли буквально изматывают её. Она призналась, что слишком мало спит и практически живёт на капельницах.

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