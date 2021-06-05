Путин открыл памятник Александру III в Гатчине

Монумент установили перед любимой резиденцией императора

Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине. К подножию монумента президент возложил букет роз, сообщает "ТВ Центр".

Памятник установили перед любимой резиденцией российского императора - Большим Гатчинским дворцом - в рамках реализации национального проекта "Культура". Как отметил президент, Александр III стремился сделать всё для развития России. Владимир Путин подчеркнул - достигать новых вершин можно только опираясь на уважение к прошлому.

"Сегодня в бурном динамичном XXI веке, когда изменения затрагивают все сферы жизни, нам важно сохранять историческое, культурное, духовное наследие России, ценности, которые объединяют наш народ", - сказал Путин.

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